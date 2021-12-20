Шоу "Маска" набуло великої популярності, тому глядачам приготували сюрприз - новорічну ніч вони також проведуть в компанії нових героїв, передає Politeka.net.
Цього разу на Instagram-сторінці шоу опублікували фото Новорічної Кульки.
"Яскрава Новорічна Кулька - нова героїня найкращого шоу "Новорічна Маска»! 😍
"Буду вашою головною загадкою, адже з усіх частин мого тіла ви зможете побачити тільки пальці на руках і ніжках. Однак і вони сховалися в смугастому комбінезоні», – зазначила Новорічна кулька.
Пугачова нарвалася на критику, взявшись вчити дочку готувати на розкішній кухні: "Відійшла звідси"
Решетник не встояв перед бабусею "Холостяка" Заливака, якій виповнилося 100 років: "Чекаю на проекті..."
Пугачова нарвалася на критику, взявшись вчити дочку готувати на розкішній кухні: "Відійшла звідси"
У реанімації зупинилося серце знаменитого актора: госпіталізували прямо зі зйомок
Обірвалося життя відомої актриси, що запам'яталася роллю в "Іронії долі": "Світла пам'ять"
Як ви думаєте, хто може ховатися в цьому костюмі?",- йдеться в пості.
"Хммм. Дуже цікаво хто ж там🤔 🤔 🤔", " класна маска🔥 🙌 👏. Це Джеррі Хейл або Віка Смеюха або Тоня Матвієнко", "Тіна Кароль", "Оксана Байрак", "треба послухати спочатку як співає", "неймовірна краса", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, початок "Новорічної Маски" буде 31 грудня о 20:00. Відомо, що в одному з костюмів на сцену вийде українська співачка Тіна Кароль.
Нагадаємо, Олег Винник на "масці" злився в пристрасному поцілунку з відомою співачкою, яка в розлученні
Як повідомляла Politeka, ведучий" Маски " Остапчук показав, що знайшов під подушкою на День святого Миколая
Також Politeka писала, що у шоу "Маска" розсекретили відразу три зірки