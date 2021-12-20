Українців готують до новорічного випуску шоу "Маска", поступово розкриваючи нових героїв - глядачів просять вгадати, хто ховається в різних костюмах - цього разу в Новорічній Кульці.

Шоу "Маска" набуло великої популярності, тому глядачам приготували сюрприз - новорічну ніч вони також проведуть в компанії нових героїв, передає Politeka.net.

Цього разу на Instagram-сторінці шоу опублікували фото Новорічної Кульки.

"Яскрава Новорічна Кулька - нова героїня найкращого шоу "Новорічна Маска»! 😍

"Буду вашою головною загадкою, адже з усіх частин мого тіла ви зможете побачити тільки пальці на руках і ніжках. Однак і вони сховалися в смугастому комбінезоні», – зазначила Новорічна кулька.

Як ви думаєте, хто може ховатися в цьому костюмі?",- йдеться в пості.

"Хммм. Дуже цікаво хто ж там🤔 🤔 🤔", " класна маска🔥 🙌 👏. Це Джеррі Хейл або Віка Смеюха або Тоня Матвієнко", "Тіна Кароль", "Оксана Байрак", "треба послухати спочатку як співає", "неймовірна краса", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, початок "Новорічної Маски" буде 31 грудня о 20:00. Відомо, що в одному з костюмів на сцену вийде українська співачка Тіна Кароль.

Нагадаємо, Олег Винник на "масці" злився в пристрасному поцілунку з відомою співачкою, яка в розлученні

Як повідомляла Politeka, ведучий" Маски " Остапчук показав, що знайшов під подушкою на День святого Миколая

Також Politeka писала, що у шоу "Маска" розсекретили відразу три зірки