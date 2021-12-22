Українська актриса і дружина продюсера студії» Квартал 95 " Олександра Божкова Анна Саліванчук, яка любить розповідати про себе в мережі і повчати шанувальників життя, знову звернулася до українців.

Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук часто показує в Instagram найрізноманітніші кадри зі своїх нових фотосесій. Причому любить артистка також супроводжувати різні пости своїми роздумами і висновками.

В цей раз Саліванчук заговорила про один з найважливіших умінь щасливої людини-про здатність дякувати. Себе, близьких, випадкових перехожих, обставини, долю, мир. За кожну дрібницю, за кожен подих і навіть за «погане».

"Подяка за все-це навик, який можна і потрібно розвивати. А як? Є кілька секретів. Заведіть щоденник подяк. Ідеально, якщо для цієї справи є окремий зошит, а записи ведуться від руки.

Але замітки на телефоні теж підійдуть. Згадайте і запишіть мінімум 3 подяки собі за минулий день. І мінімум 3 подяки іншим людям, обставинам або Богу " - висловилася Саліванчук і додала, що багатьом слід повторити, і пограти в "гру Полліанни".

Причому супроводила новий пост зірка роликом з чергової фотосесії, в якій не обійшлося без акценту на її формах, якими вона дуже пишається. Щоразу в сукнях Саліванчук робить один акцент - на зоні декольте.

Нагадавши, дружина продюсера" Квартал 95 " показала, як веселиться в ліжку на свята.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера" Квартал 95 " розповіла українцям, хто повинен жити щасливо.

Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95", підкресливши свої форми незвичайним вбранням, заговорила про втечу.