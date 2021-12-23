Як передає Politeka.net, фаворит українок Роман Свечкоренко з проєкту "Холостячка" в перед фіналом повернувся до Злати Огневич. Вона дала йому троянду і запросила на побачення. Однак, після побачення він був відкинутий "Холостячкою" у фіналі.
Так, цього разу екс-учасник "Холостячки" опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Роман Свечкоренко вирішив розповісти продовження історії, яка з ним сталася. Як відомо, він потрапив у бійку, захищаючи дівчину від двох чоловіків, які не давали їй проїхати. За підсумками, Роман Свечкоренко відправився в лікарню, щоб з'ясувати, що у нього з рукою.
"Ну і звичайно, чого мені не вистачало того вечора, так це лікаря, який почав на мене кричати", - поскаржився фіналіст "Холостячки".
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"Я поставив питання одному з лікарів "Куди потрібно йти?" і "Скільки це триватиме?"у відповідь Я отримав словесне нетримання в мою сторону...Скажу чесно, після 2 повторень "будь ласка, говорите в спокійній формі" через 3 хвилини я сам не стримався і в тій же формі відповів йому", - поскаржився Роман Свечкоренко.
"Тут лікар вже вибачився. Прислухайтеся, як спокійно я говорю з ним, наперекір тому, що хвилину тому він на мене зірвався", — розповів екс-учасник "Холостячки".
Нагадаємо, нещодавно Роман Свечкоренко розповів про бійку, в якій отримав перелом.
"Спостерігаємо з боку конфлікт. Кожен знає, як це виглядає: мати, крики, дівчина кричить. Підходимо ближче, стоять два здорових мужика і не дають дівчині проїхати. При цьому тримають двері так, щоб вона не могла закрити двері", - розповів Роман Свечкоренко.
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