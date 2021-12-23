Брітні Спірс виграла суд, за яким позбулася опіки свого батька, передає Politeka.net. Раніше зірці не дозволяли вести свій Instagram, але тепер вона самостійно робить в ньому пости.

У своєму акаунті артистка опублікувала відео, на якому продемонструвала співочий талант. (Щоб подивитися, досролльте до кінця сторінки) Брітні Спірс голосно затягнула ноту.

Відео швидко зібрало понад вісім мільйонів переглядів. Користувачі Мережі писали компліменти, дивувалися гучності голосу, а також ворожили чи нова це пісня.

"Я люблю тебе, але, пекло, Ісус, КОРОЛЕВА - мій ТЕЛЕФОН просто вибухнув від гучності у публічному місці ХАХАХА😭 ✋ 🏻", " нова пісня! Можливо, тільки вона вилікує нас від коронавірусу", "це я кричу, коли на ногу наступають в черзі в піцерію", " красивий ГОЛОС! Будь ласка, продовжуй ділитися своїм прекрасним талантом з усім світом❤️", " Брітні, крихітка, я люблю тебе, але що це...",- написали коментатори.

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