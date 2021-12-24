Як пише Politeka.net, Анна Трінчер всіляко намагається привертати увагу до себе, щоб прославитися і бути в центрі обговорень, тому постійно розповідає всякі деталі про себе.

Як пише Politeka.net, Анна Трінчер звикла показувати своє життя на публіку заради слави, тому в Instagram постійно викладає досить різні кадри. Причому не соромиться показувати Трінчер свої походи в салони краси.

Останнім часом Ганна розповідає про те, як проводить час у косметолога, як доглядає за собою і як перетворюється. Нещодавно вона знову збільшила губи, після того, як нещодавно відвідувала косметолога. Через це дівчину навіть критикували в мережі і говорили, що вона захопилася.

В цей раз Тринчер заговорила про неприємну подію через салон:

"Одна дівчина пішла в популярний в Києві салон на чистку обличчя. І їй під шкіру занесли туди стафілокок! І вона просиділа рік з пухирями величезними на обличчі. Цілий рік життя в нікуди для дівчини!» - поділилася Тринчер.

Також вона показала себе під час процедур у косметолога знову.

Раньше Ганна показала себе і розповіла про синдром, який її турбує.

"Я зіткнулася з синдромом відкладеного життя... Ці ідеальні образи в голові не дають можливості мені спокійно жити і реалізовувати свій потенціал", - написала Трінчер.

Варто відзначити, що синдром відкладеного життя, це група сценаріїв, які полягають в тому, що живе в такому сценарії людина впевнена і вважає, що він поки не живе справжнім життям, а тільки готуватися до неї. А поточне життя людина вважає незначною.

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