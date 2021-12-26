Леся Нікітюк є відомою телеведучою, яка бере участь у багатьох фотосесіях і нерідко показує в Instagram кумедні і навіть незручні моменти.

Як пише Politeka.net, у сторіс у своєму Instagram популярна українська телеведуча Леся Нікітюк кожен день розповідає про себе, показує моменти зі зйомок або хвалиться своїми покупками. Цього разу телеведуча вирішила показати відразу кілька своїх нарядів.

Так, ввечері Нікітюк опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Леся Нікітюк почала розпаковувати товари, які їй прислали з усієї України. Ведуча отримала понад 150 посилок, тому розпаковувала досить довго і навіть показала те, що сподобалося їй найбільше.

Такими речами стали кілька суконь різного дизайну, довжини і кольору. Тому спочатку Нікітюк вирішила приміряти все на себе і продемонструвала фігуру у всій красі. Найбільше їй запам'яталися плаття чорного і гірчичного відтінків.

Також на фан-сторінках в Instagram, присвячених шоу "Холостяк" опублікували кумедні кадри зі зйомок шоу " Хто зверху?", на яких можна побачити, як ведуча програми Леся Нікітюк зізнається в коханні учаснику Михайлу Заливако.

Раніше Politeka писала, що Леся Нікітюк видала правду про те, як потрапила в кліп до зірки української естради: "Давай гроші...".

Нагадаємо, що Нікітюк вирішила "зігріти" українців у морози своїм фото в спеотному бікіні:"Срамота".

А ще Politeka повідомляла, що Лесі Нікітюк знадобилася термінова допомога, фото говорить сама за себе:"я реально в шоці".