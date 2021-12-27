Переможець 11 сезону популярного шоу "Мастер Шеф" Богдан Шинкарьов опублікував фотографію з учасниками та суддями проєкту і сказав своє слово.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram кулінар-аматор Богдан Шинкарьов, якому судді шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський віддали перемогу в 11 сезоні, поділився фотографією з суперфіналу та написав заключне слово.

Переможець Шинкарьов подякував усім учасникам, за добрі та погані дії і слова. Також чоловік зізнався, що він не вірив у свою перемогу, а постійно вдосконалювався і працював, тому й отримав кубок.

"Щоразу, коли я дивлюся ефір і злуюся на чиїсь коментарі чи на вчинки когось із учасників, я згадую, що можливо, якби не той чи інший їхній вчинок, я не був би там, де я зараз! З цим кубком у руках! 🏆", - написав Шинкарьов.

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