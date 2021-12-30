У мережі порівняли фото голлівудської красуні Анджеліни Джолі і показали, як вона змінилася за десять років, з'явився фотоколаж.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій Анджеліні Джолі, опублікували фотоколаж, на якому показали два знімки зірки з різницею в 10 років.

Так, на першому знімку голлівудська зірка відображена у 2009 році, мабуть, знімок був зроблений на якомусь світському заході. На кадрі Анджеліна відображена при повному параді, її волосся акуратно укладені, а на обличчі яскравий макіяж з червоною помадою на губах.

На другому знімку Джолі вже у 2019 році, тут вона теж ошатна. На ній темне вбрання, волосся розпущене і прикрашене милим обідком, а на обличчі більш стриманий макіяж.

У підписі до фотоколажу написали: "10 років краси". Шанувальники тут же почали коментувати кадри, засинаючи зірку компліментами: "Краще, ніж раніше", "Тут так схожа на свою маму", "Як і раніше найкрасивіша жінка у світі, завжди", "Тепер навіть красивіше, ніж раніше", "Чим старше вона стає, тим красивіше", "У неї хороший пластичний хірург", "Анджеліна, ти така красива", "Все ще прекрасна! Така молода", "Завжди прекрасна, мила принцеса".

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