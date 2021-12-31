Олександра Зарицька цього року брала участь у шоу "Танці з зірками", повідомляє Politeka.net. Хоча зірка не виграла, вона, за її зізнанням, отримала масу позитивних емоцій від зйомок.
Крім того, артистка сильно схудла і зустріла друга - хореографа Юрія Мєшкова, з яким їй приписують роман.
Зараз Олександра Зарицька активно займається творчістю, але і не забуває вести сторінку в Instagram.
У нових сторіс співачка розповіла, що зараз відпочиває і зізналася де.
"Моя порада для вас! Приділяйте більше уваги свому відпочинку. Тут така атмосфера, і тихо так, що чути свої думки", - написала солістка "KAZKA".
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"Привіт всім! У мене максимально вже новорічна атмосфера, люди з'їжджають з гірок, зараз і я залізу на цю горочку. Я не в Швейцарії, я не в Буковелі навіть, я під Києвом - необов'язково кудись далеко їхати, щоб відпочити. Тут дуже тихо", - розповіла артистка.
Нагадаємо, Зарицька з KAZKA розповіла, що у них з партнером по "танцях з зірками" Мєшковим
А ще Politeka писала, що солістка KAZKA Зарицька поділилася спогадом про щасливий момент
Також Politeka повідомляла, що Мєшков з "Танців з зірками" розговорився про стосунки з Зарицькою