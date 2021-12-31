Солістка популярної української групи KAZKA, Олександра Зарицька, розповіла, де відпочиває - як виявилося, зірка вирішила не летіти за кордон.

Олександра Зарицька цього року брала участь у шоу "Танці з зірками", повідомляє Politeka.net. Хоча зірка не виграла, вона, за її зізнанням, отримала масу позитивних емоцій від зйомок.

Крім того, артистка сильно схудла і зустріла друга - хореографа Юрія Мєшкова, з яким їй приписують роман.

Зараз Олександра Зарицька активно займається творчістю, але і не забуває вести сторінку в Instagram.

У нових сторіс співачка розповіла, що зараз відпочиває і зізналася де.

"Моя порада для вас! Приділяйте більше уваги свому відпочинку. Тут така атмосфера, і тихо так, що чути свої думки", - написала солістка "KAZKA".

"Привіт всім! У мене максимально вже новорічна атмосфера, люди з'їжджають з гірок, зараз і я залізу на цю горочку. Я не в Швейцарії, я не в Буковелі навіть, я під Києвом - необов'язково кудись далеко їхати, щоб відпочити. Тут дуже тихо", - розповіла артистка.

Нагадаємо, Зарицька з KAZKA розповіла, що у них з партнером по "танцях з зірками" Мєшковим

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