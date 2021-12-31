На фан-сторінці відомої української співачки Тіни Кароль опублікували архівну світлину, де вона зображена разом із покійним чоловіком Євгеном Огіром та друзями.

Як пише Politeka.net, на фан-акаунті відомої української співачки Тіни Кароль "vospomiinaniie" в Instagram опублікували архівну світлину, де вона позує разом з друзями та покійним чоловіком Євгеном Огіром.

"У колі друзів 🥰", - написали на сторінці.

Як бачимо, молода Тіна Кароль в окулярах та светрі в чорно-білу смужку сиділа за столом разом з друзями та чоловіком Євгеном Огіром.

На опубліковану світлину відреагувала сама співачка: вона поставила смайлик "Сердечко".

Нагадаємо, що Тіна Кароль вийшла заміж за продюсера Євгена Огіра в 2008 році. 18 листопада того ж року в них народився син Веніамін, який зараз навчається та живе у Великій Британії і дуже схожий на батька.

На жаль, Огір сильно захворів та в 2013 році помер у лікарні в Німеччині від раку шлунку. З тих пір Тіна Кароль не заводила публічних романів та ніяк не коментувала своє особисте життя. В одному з інтерв’ю співачка сказала, що біль від втрати чоловіка ніколи не пройде і пам’ять про нього вічна.

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