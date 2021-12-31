Як передає Politeka.net, 44-річна Олена Кравець прославилася як актриса і гумористка в популярній програмі "Вечірній Квартал". Вона починала ще з участі в команді КВН "95 Квартал", де проявила себе як талановита гумористка. Також вона створила шоу "Жіночий квартал", яке користується великою популярністю.

Так, цього разу артистка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Олена Кравець вбралася в лосини з незвичайним принтом, а саме - тигровим. У такому вбранні вона пройшлася перед своїм колегою Євгеном Кошовим і популярним співаком Дмитром Монатіком і вбила чоловіків наповал (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Так, я купила тигрові лосини, а шо?", — жартома запитала Олена Кравець.

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