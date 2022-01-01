Фіналіст "МастерШеф" -11 Владислав Якимець розповів, як проект змінив його життя і поділився цікавими планами.

Як передає Politeka.net, про це Владислав Якимець в інтерв'ю телеканалу СТБ.

"Життя змінилося кардинально, хоча я залишаюся такою ж людиною, якою і був. Був момент, коли в маршрутці сиділа мама з дочкою, вони мені посміхалися і передавали привітання. Також люди підходили просто сфотографуватися на вулиці, просили автограф", - заявив кулінар.

Зараз Владислав Якимець зі знайомими зібрався відкрити винний клуб у Києві. Там вони збираються готувати сучасну українську кухню, змінюючи меню кожні три тижні з урахуванням сезонних продуктів. Також в меню буде багато м'ясних, рибних страв і вдосталь смачного сиру.

Владислав Якимець не має наміру відмовлятися і від мрії щодо фургончика з їжею. На нього він збирається витратити приз у разі своєї перемоги.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився списком своїх дивних покупок на Новий Рік: "Ой, а покажіть..."

Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф "Мартиновська розкрила рецепт ідеальних закусок до новорічного столу:" закохає всіх гостей..."

Також Politeka писала, що учасники Майстер Шеф безцеремонно "обікрали" суддю Ярославського: "Нам теж хочеться"