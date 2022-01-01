Ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук та її коханий чоловік казахський мільйонер Алмаз продовжують насолоджуватися відпочинком на Мальдівах.

Як повідомляє Politeka.net, ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук навіть встигла влаштувати романтичну фотосесію на розкішному острові. Знімком Іванна поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Ведучий "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук позувала в нижній білизні і з келихами шампанського в руках. При цьому фото зроблено таким чином, що створюється враження, немов дівчина знаходиться у воді без купальника.

Перед Іванною Онуфрійчук плаває піднос, на якому стоять екзотичні страви. За спиною телеведучої відкривається неймовірний вид на море. Знімки вийшли наповненими екзотикою.

"Проводжаю свій 2021-й. Цей рік був неймовірним, незабутнім, кращим, ніж попередні. Щаслива! Спасибі небесам за все!", - підписала Іванна Онуфрійчук фото.

Користувачі Мережі засипали Іванну Онуфрійчук зворушеними коментарями і теплими новорічними побажаннями.

"Рай. Ви, немов на картинці", "Відпочинок реально казковий", "Кайф", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, ведуча шоу "Танці з зірками" Онуфрійчук показала свого чоловіка-мільйонера.

Як повідомляла Politeka, ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук зізналася, за що цінує чоловіка-мільйонера.

Також Politeka писала, що ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук подражнила українців розвагами на Мальдівах.