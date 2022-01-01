Як повідомляє Politeka.net, ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук навіть встигла влаштувати романтичну фотосесію на розкішному острові. Знімком Іванна поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Ведучий "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук позувала в нижній білизні і з келихами шампанського в руках. При цьому фото зроблено таким чином, що створюється враження, немов дівчина знаходиться у воді без купальника.
Перед Іванною Онуфрійчук плаває піднос, на якому стоять екзотичні страви. За спиною телеведучої відкривається неймовірний вид на море. Знімки вийшли наповненими екзотикою.
"Проводжаю свій 2021-й. Цей рік був неймовірним, незабутнім, кращим, ніж попередні. Щаслива! Спасибі небесам за все!", - підписала Іванна Онуфрійчук фото.
Орбакайте пропхала 9-річну внучку Пугачової на шоу: "Як колись Христина з Аллою..."
Ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук в купальнику показала наслідки розваг: "Ну і синяк..."
Невдача наздогнала переможця "Співають всі" прямо в новорічну ніч: "Через п'ять хвилин зламав"
Хвороба підкосила Полякову, виступ довелося терміново скасовувати: "Неприємний сюрприз"
Дружина "Холостяка" Добриніна вперше показала обличчя без пластирів після операції: "Скажу чесно..."
Користувачі Мережі засипали Іванну Онуфрійчук зворушеними коментарями і теплими новорічними побажаннями.
"Рай. Ви, немов на картинці", "Відпочинок реально казковий", "Кайф", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, ведуча шоу "Танці з зірками" Онуфрійчук показала свого чоловіка-мільйонера.
Як повідомляла Politeka, ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук зізналася, за що цінує чоловіка-мільйонера.
Також Politeka писала, що ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук подражнила українців розвагами на Мальдівах.