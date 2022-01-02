Відомий шеф-кухар і головний незмінний суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво засвітив, як проводить час зі своєю мамою в Туреччині.

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим шеф-кухарем і ресторатором. Він прославився завдяки своїй участі в шоу"МастерШеф". Вже 11 сезонів він є незмінним головним суддею проекту"МастерШеф". Також, у себе в блозі він ділиться незвичайними кулінарними рецептами.

Так, цього разу шеф-кухар опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ектор Хіменес-Браво показав, як проводить час зі своєю мамою - Археніс Браво в Туреччині. Як відомо, шеф-кухар з мамою вирушили відсвяткувати Новий рік в цій країні і вирішили показати, як відпочивають там.

"Добрий новорічний ранок! Вчора приїхали в торговий центр, розміри вражають", — видав шеф-кухар.

"Останній день в Туреччині, мама знайшла тут дуже красиве місце зі сніданками. І сьогодні ввечері ми будемо в Києві", - розкрив Ектор Хіменес-Браво.

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