Співачка Наталія Могилевська збентежила новим відео, в якому з'явилася в незвичайному вбранні з важливим повідомленням.

46-річна Могилевська опублікувала відеозвернення у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Артистка позувала біля новорічної ялинки з келихом у руці.

Наталя була в обтягуючій сукні перламутрового відтінку зі смарагдовим принтом, великий виріз якої, безумовно, не залишив байдужих.

З посмішкою на обличчі співачка звернулася до публіки:

"Рідна моя, Україно, я вітаю тебе з Новим роком, бажаю тобі щастя, здоров'я, любові, тепла і гарного настрою. І почуття гумору, тому що сьогодні без почуття гумору, на жаль, ніяк!".

Також у підписі Могилевська додала: "Нехай цей рік для нас буде щасливим і успішним! Люблю 💋".

Шанувальники привітали артистку у відповідь:

"З Новим Роком Вас, Наталя!🎄🌟✨⚡️🎉"

"Наталя, виглядаєш просто супер!👍"

"Красуня!!! Ви наш кумир!"

"Така красива, худенька, справжня красуня🔥 🔥 🔥"

До цього Могилевська розповідала, де її можна "зустріти" на Новий рік. Зірка перерахувала шоу та концерти, в яких вона взяла участь і які показують по українському ТБ в ці дні. Так, 2 січня співачку можна побачити о 20 годині на "UA: Перший" з сольним концертом «Я завелася».

Нагадаємо, Могилевська вийшла на сцену в сукні зі сміливим вирізом і завела публіку: "шикарна жінка"

Як повідомляла Politeka, Могилевська в наряді з вирізом і пір'ям похизувалася перед Женею Котом і Борисюком: "те, що ви найбільше любите".

Також Politeka писала, що Могилевська відлітає з Києва, заінтригувавши українців подробицями: "у передноворічний час..."