Учасник другого сезону реаліті-шоу "Холостячка" Максим Тарапата на одному з інтерв'ю дав відповідь на питання, які у них зараз стосунки з головною героїнею Златою Огнєвіч.

Як повідомляє Politeka.net, бізнесмен Максим Тарапата, який брав участь у другому сезоні реаліті-шоу "Холостячка", але був відкинутий головною героїнею Златою Огнєвіч, у програмі BAHAREVA govorit дав відверте інтерв'ю та поговорив про свої стосунки зі співачкою тепер.

Так, на пряме запитання ведучої про те, чи любить він Злату Огнєвіч зараз, Тарапата вирішив відповісти.

"Я не хотів би ці речі, якщо чесно, обговорювати. У мене до неї почуття є так чи інакше. Вони не можуть просто так пройти. Я не хотів би це більше називати любов'ю, тому що зараз ми більшою мірою друзі. Зараз етап дружніх стосунків", - відповів учасник "Холостячки".

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