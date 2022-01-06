Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram колишній учасник "Время и Стекло" та учасник гурту "Mozgi" Позитив (справжнє ім'я Олексій Завгородній), який нещодавно пережив розлучення із дизайнером та найкращою подругою Насті Каменських Анною Андрійчук, опублікував домашнє відео, де він разом із бабусею та дідусем танцює відомий тренд під пісню гурту "Mozgi" "Здраствуй, опа, Новый год".

"Подзвони стареньким, поговори та поділись своїми переживаннями! А краще приїдь у гості! Вони кращі за будь-якого психотерапевта!", - написав Позитив.

У коментарях шанувальники написали багато компліментів та оцінили танці Позитива з бабусею та дідусем: "😂😂😂❤️‍🔥Дідусь ураган🎅🏽🙌🏻🥰", "Стан по життю: дідусь 😂😂😂", "Таке добре і хороше відео😍😍", "Усі намагалися як могли) і навіть потрапили в ритм 🔥", "Дідусь наприкінці махнув і сказав по ходу: та йди ти 😂😂😂😂", "👏👏👏ви супер,бабуля і дідуля бомба.😍", Як же їм пощастило з тобою 😍", Які милі ❤️❤️❤️😍 передай їм, що вони супер і в трендах! Нехай такими будуть завжди 🔥", "Класно дідусь так наприкінці рукою махнув на всю цю дію💔😁".

Нагадаємо, що Позитив після розлучення з кращою подругою Каменських заговорив про розчарування: "Для мене...".

Раніше Politeka повідомляла, що Позитив з "Время и Стекло" після розлучення здивував змінами в зовнішності: "Неможливо відірвати очей".

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