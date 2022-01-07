Екс-Фіналіст "Холостячки" не тільки після проекту знайшов нову дівчину, але вже вирішив з'їхатися з нею і показав "сімейне гніздечко" в Instagram.

Як передає Politeka.net, фаворит українок Роман Свечкоренко, який не зміг перемогти у фіналі "Холостячки", не став приходити на пост-шоу і навіть відмовився коментувати своє рішення. Причому Роман також віднедавна розповідає про нову дівчину.

Більш того, він також чесно зізнався, що вже живе зі своєю новою обраницею і влаштував з цього приводу рум-тур.

"Далі буде рум-тур по нашій квартирі, найзатишнішою з тих, які у мене коли-небудь були. Дуже довго ми шукали квартиру, тому що були дуже складні Критерії з пошуку.

Потрібно було мінімум 60 кв. м, парковка, центр і незвичайний ремонт. Деякі були ще, які квартира не виконала, але коли ми в неї зайшли, вона нам дуже сильно сподобалася, що ми вирішили її забрати. Як вам?» - запитує Свечкоренко.

Також чоловік розповів, чому не був насправді закоханий у Злату.

"Я ніколи не любив Злату. І в любові їй не зізнавався. Не плутайте смисли, ми прийшли на проект спробувати будувати свої відносини зі Златою, де внаслідок гіпотетично могла виникнути любов. А не навпаки, ви розумієте? Спочатку люди впізнають один одного, а потім вже зізнаються в почуттях. По друге, з тих пір, як я покинув проект, пройшло майже півроку".

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