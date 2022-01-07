Відома українська хореограф і переможниця одного з сезонів» Танців з зірками " Ілона Гвоздьова, яка зараз не в Україні, дала шанувальникам корисну пораду.

Зараз Гвоздьова знаходиться в Грузії, куди вона прилетіла працювати: танцівницю запросили хореографом в місцевий аналог шоу "Танці з зірками" після її успіху в українському проекті, передає Politeka.net. Через роботу хореограф виявилася далеко від сім'ї. За її власним визнанням, для неї така розлука виявилася непростою.

У новому пості Гвоздьова показала, як проводить час в одному з грузинських ресторанів. На фото танцівниця в простому гольфі з підкатаними рукавами сиділа за столиком з келихом вина. Вона посміхалася, але виглядала трохи втомленою.

На фото також можна було помітити здулися вени на руках Ілони.

"Людина може все, тільки йому зазвичай заважає Лінь, страх і низька самооцінка! Будете в Грузії обов'язково спробуйте вино Кіндзмараулі, воно неймовірне", - підписала кадр Гвоздьова.

Її шанувальники тут же відреагували.

"Перше на що звернула увагу...це руки...і вени", "що по венах?", "Не сумуйте! Життя швидкоплинне, а спогади про прекрасну Грузію залишаться назавжди!", "Спасибі за рекомендацію", "Ой, а що з руками, вени такі?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Гвоздьова далеко від України розповіла про свій небезпечний стан.

Як повідомляла Politeka, Ілона Гвоздьова, задерши сукню, нагадала про себе перед Новим танцювальному шоу.

Також Politeka писала, що засмагла Ілона Гвоздьова в модному бікіні подражнила розвагами в басейні.