Як пише Politeka.net, Анна Богдан стала відомою після того, як почала вести Instagram, коли завершився проект "Холостяк" з Михайлом Заливако. Причому Анна стала зустрічатися з чоловіком, вони вже живуть разом і люблять показувати різні моменти з життя.

Ганна нерідко розповідає про плани на день, свої захоплення, подорожі і, звичайно ж, говорить про догляд за собою. Не соромиться вона демонструвати фігуру, над якою багато працює-нещодавно Сторожук розповіла, що скинула 15 кг і тепер не бажає повертатися до минулої ваги.

В Instagram цього разу Ганна продемонструвала кадри з ванної, а також свій домашній лук перед сном. У квітчастому халатику вона поскаржилася на збитий режим сну: «останнім часом не можу почати раніше лягати. У вас так само?» .

Також на свіжому відео Ганна у розкішній шубці показала, як гуляє з Михайлом біля ялинки в центрі Києва.

"2021 мені є за що сказати тобі спасибі. Мрії повинні ставати реальністю. Щоб вони збувалися, потрібно трохи терпіння, більше праці і якомога більше віри. Мої хороші з новим 2022 роком. Вірте в себе, творіть для інших і любите більше», - підписала відео Анна Богдан.

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