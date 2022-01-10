Як пише Politeka.net, Анна Богдан стала відомою після того, як почала вести Instagram, коли завершився проект "Холостяк" з Михайлом Заливако. Причому Анна стала зустрічатися з чоловіком, вони вже живуть разом і люблять показувати різні моменти з життя.
Ганна нерідко розповідає про плани на день, свої захоплення, подорожі і, звичайно ж, говорить про догляд за собою. Не соромиться вона демонструвати фігуру, над якою багато працює-нещодавно Сторожук розповіла, що скинула 15 кг і тепер не бажає повертатися до минулої ваги.
В Instagram цього разу Ганна продемонструвала кадри з ванної, а також свій домашній лук перед сном. У квітчастому халатику вона поскаржилася на збитий режим сну: «останнім часом не можу почати раніше лягати. У вас так само?» .
Також на свіжому відео Ганна у розкішній шубці показала, як гуляє з Михайлом біля ялинки в центрі Києва.
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"2021 мені є за що сказати тобі спасибі. Мрії повинні ставати реальністю. Щоб вони збувалися, потрібно трохи терпіння, більше праці і якомога більше віри. Мої хороші з новим 2022 роком. Вірте в себе, творіть для інших і любите більше», - підписала відео Анна Богдан.
Нагадавши, переможниця "Холостяка" Ганна Богдан розсекретила, який подарунок отримала на Новий Рік
Також Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Ганна Богдан у розкішній шубці показала, де гуляє з Заливако
А ще Politeka писала, що переможниця" Холостяка " Ганна Богдан раптом заговорила про дітей від Заливако