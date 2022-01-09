Як передає Politeka.net, Олексій Суровцев є популярним українським актором. Він прославився завдяки своїй грі в серіалі "Слід". Також, він брав участь у популярному шоу "Танці з зірками" зі своєю партнеркою Машею Колосовою. Однак, після третього ефіру їм довелося покинути проєкт.

Так, на цей раз актор опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно популярна співачка Брітні Спірс опублікувала фото в Instagram, де постала перед камерою без одягу. Олексій Суровцев вирішив висловитися щодо вчинку співачки.

"Коротко моя думка з приводу Брітні. Світова зірка, легенда, будучи сорокарічною жінкою, в далеко не хорошій формі сфоткалася голою і це далеке від якості по всіх позиціях і рівню фото, що не носить ніякої естетики та навіть тіні її колишньої величі, виклала просто у себе в Instagram - це нормально? Я ж далеко не сноб! Наготу я люблю і поважаю, але є ж справа смаку, статус нарешті", - висловився Олексій Суровцев.

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