Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є відомим блогером на просторах мережі Instagram. Вона отримала популярність завдяки своїй участі в дев'ятому сезоні проєкту "Холостяк" з популярним радіоведучим Микитою Добриніним. Більше як рік тому пара одружилася і півроку тому у них народився син, якого вони назвали Лев.

Так, цього разу дружина "Холостяка" Добриніна опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Даша Квіткова показала свого сина - Лева, якому вже півроку. Під фото Квіткова заговорила про те, як змінилося її життя після народження сина.

"Півроку тому життя подарувала нам самого емоційного, життєрадісного, балакучого і солодкого хлопчика на світі



Кожен день з тобою не схожий на попередній. Ти наша людина-свято, з тобою нам точно нудьгувати не прийдеться



6 місяців нашому великому маленькому серцю", — розповіла Даша Квіткова.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Який солодкий малюк😍 Здоров'я і щастя Вашій родині", "Який він класний. Закохана в нього!", "Як швидко росте", "Даша, малої дуже подібний на твого тата".

Раніше повідомлялося, екс-"Холостяк" Добринін вперше показав їх з квітковою синові прадідуся і прабабусю: "Збувається моя мрія"

Також, Даша Квіткова засвітила тату в незвичайному місці та розкрила його значення: "Не всі майстри навіть беруться"

Politeka розповідала, дружина "Холостяка" Добриніна чесно розповіла, навіщо зробила операцію на обличчі: "Вирішила раз і назавжди..."



