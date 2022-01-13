Колишній "холостяк" Іраклі Макацарія показав, як зустрів свято в затишній обстановці в компанії своєї юної коханої.

Як пише Politeka.net, Грузинський телеведучий і шоумен поділився новим зворушливим фото. Як відомо, свого часу Макацарія так і не зміг знайти обраницю на українському проекті «Холостяк». Українцям він також запам'ятався завдяки участі в»Танцях з зірками".

Однак, після фурору в Україні Макацарія повернувся на батьківщину, де продовжив будувати кар'єру. Нещодавно він показав свою нову обраницю, якою виявилася 19-річна дівчина на ім'я Ліза Чичуу.

На новому фото пара показала, як зустрічає старий Новий рік удвох. Вони сиділи поруч у затишній обстановці з палаючим каміном на задньому плані. Перед коханими виднілися коробки з подарунками.

Ліза була одягнена в яскраво-червоний домашній наряд, а Іраклі був в джинсах і чорній футболці. Пара щасливо посміхалася, сидячи поруч один з одним.

"З Новим роком!", - підписав знімок Іраклі.

Шанувальник Макацарії бурхливо відреагували.

"Іраклій помолодшав. Шикарні!", "Привітик з України!!! Будьте щасливі і улюблені завжди!!!", "Дуже красива пара!", "Красива пара, щастя вам", "Будьте щасливі вічно!", "Як брат і сестра", "з бородою краще!", "Прекрасна пара, ви навіть схожі. Любові і здоров'я!", "З Новим роком Вас, закохані і щасливі!",- пишуть люди.

Нагадаємо, "холостяк" Макацарія не стримався, побачивши 19-річну кохану в блискучій сукні.

Як повідомляла Politeka, 19-річна наречена "Холостяка" Макацарії заблищала у святковому образі.

Також Politeka писала, що колишній "Холостяк" Макацарія похвалився 19-річною коханою в короткій сукні.