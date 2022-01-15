Ектор Хіменес-Браво, зірка шоу "Майстер Шеф", розповів, чим вважає проект, в якому провів вже 11 років.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є успішним канадським та Українським ресторатором, а також суддею проекту "Майстер Шеф". Зірка 14 Січня відсвяткував День народження. Не забуває Ектор і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому відео Ектор показав, як його привітали учасники та судді проекту "Майстер Шеф". Хіменес-Браво не стримав сліз, коли всі говорили привітання.

"11 років на одному майданчику

Ми всі бачили один одного як завгодно і якими завгодно. Разом хворіли, переживали і доводили кожен знімальний день до результату. Будували цей маленький світ, який любить вся Україна.

Мій характер не простий, так що дуже пощастило працювати з такими терплячими і емпатичними людьми.

Всі слова, які прозвучали, віддрукувалися на моєму серці. Я дякую кожному, хто приділив свій час, щоб сказати їх.

Майстер Шеф — це не колектив, а сім'я. І я щасливий бути її частиною", - написано було під відео.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Дуже щиро і зворушливо", " Ектор, Ви всім глядачам і передплатникам як рідний!!! З днем народження!!!!", "За ці роки ви стали просто рідною людиною", "вітаю вас. Сподіваюся це довговічний проект".

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розкрив, чим снідає після свого галасливого ювілею

Також Politeka писала, що "Майстер Шеф" Мартиновська з донькою публічно звернулася до Хіменеса-Браво

А ще Politeka повідомляла, що сумний Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, як святкує ювілей



