Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є успішним канадським та Українським ресторатором, а також суддею проекту "Майстер Шеф". Зірка 14 Січня відсвяткував День народження. Не забуває Ектор і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому відео Ектор показав, як його привітали учасники та судді проекту "Майстер Шеф". Хіменес-Браво не стримав сліз, коли всі говорили привітання.
"11 років на одному майданчику
Ми всі бачили один одного як завгодно і якими завгодно. Разом хворіли, переживали і доводили кожен знімальний день до результату. Будували цей маленький світ, який любить вся Україна.
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Мій характер не простий, так що дуже пощастило працювати з такими терплячими і емпатичними людьми.
Всі слова, які прозвучали, віддрукувалися на моєму серці. Я дякую кожному, хто приділив свій час, щоб сказати їх.
Майстер Шеф — це не колектив, а сім'я. І я щасливий бути її частиною", - написано було під відео.
Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:
"Дуже щиро і зворушливо", " Ектор, Ви всім глядачам і передплатникам як рідний!!! З днем народження!!!!", "За ці роки ви стали просто рідною людиною", "вітаю вас. Сподіваюся це довговічний проект".
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