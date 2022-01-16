Відома модель і блогерка Анна Неплях, яка зараз відпочиває в Мексиці, поділилася розкішним фото в пишному вбранні.

Як повідомляє Politeka.net, популярний Анна Неплях, яка отримала титул "Міс Україна Всесвіт", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в сторіс чарівне фото, на якому постала у всій красі.

На знімку Анна відображена в цікавій локації - це простора кімната з панорамним вікном і красивими меблями. Перед камерою вона з'явилася в яскраво-жовтому "зефірному" платті з пишними шарами, яке підкреслило фігуру і жіночні вигини тіла красуні. Її волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі акуратний макіяж, вона не дивиться в камеру. Дівчина ніяк не підписала свою фотографію.

Зазначимо, що фотограф, яка знімала цю фотосесію Анни, виклала у своєму Instagram ефектне відео, на якому показала кадри зі зйомки. У ролику модель можна побачити у цьому розкішному вбранні.

"Ого, просто вау", "Ти така красива, моя дорога", "Казково красиво", - коментують користувачі кадри з Неплях.

Відзначимо, що зараз Неплях відпочиває у сонячній Мексиці, її сторінка в соцмережі рясніє гарячими кадрами в купальниках серед екзотичної зелені. Судячи зі знімків, Анна дуже любить леопардовий принт і яскраві бікіні.

Нагадаємо, У Мережі спливли фото "Міс Україна Всесвіт" у підлітковому віці: "З дитинства готувалася до...".

Як повідомляла Politeka, "Міс Україна Всесвіт "Неплях в нескромному вбранні здивувала вибором принта: "Головна тигриця в цьому році".

Також Politeka писала, що "Міс Україна Всесвіт" показала, якою була в ранній молодості і до збільшення губ: фото.