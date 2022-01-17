Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров є успішним українським тревел-блогером і зіркою шоу "Світ навиворіт". Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових фото Комаров показав, як у нього проходили зйомки в Колумбії. На першому фото зірка стояв посеред вулиці з фотоапаратом на шиї.
"Скоро", - написав Дмитро.
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На другому знімку зірка вже був у футболці і з шахтарською каскою на голові.
"Круті місця", - зазначив зірка.
На наступному фото вже Діма не показував Себе, а тільки пістолет, магазин якого був заряджений.
"Багато пригод", - написано було на фото.
На наступному знімку Дмитро вже був на великій площі і зробив кадр у вечірній час.
"Місця, до історії яких неможливо залишатися байдужим", - написав Комаров.
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