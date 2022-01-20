Відома українська співачка, головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч показала шанувальникам підготовку до зйомки, заради якої їй довелося змінити імідж.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 36-річна популярна українська співачка Злата Огнєвіч (справжнє ім'я Інна Бордюг), яка була головною героїнею другого сезону реаліті-шоу "Холостячка", часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та відео, а такожрозповідає про свій день.

Цього разу Огнєвіч показала кадри підготовки до зйомок та свій новий імідж.

Як бачимо, артистці робили зачіску та макіяж. Злата розповіла, що їй мусять приховати її засмагу, адже він не вписується в концепцію образу.

Також Златі наклеїли перуку для образу. Співачка сказала, що її приклеїли на спеціальний скотч, тому її волосся не постраждає. До того ж, Злата зізналася, що таке робить вперше.

У новому образі виконавиця дуже змінилася.

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