Українська співачка і головна героїня другого сезону шоу» Холостячка " вирішила показати, як проводить свій час перед черговими зйомками і концертами.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич продовжує показувати в Instagram різні кадри зі своїх розваг після відпочинку в Африці, де відвідала кілька країн і провела, за її словами, "необхідне перезавантаження". Оскільки після фіналу шоу" Холостячка " дівчина залишилася без пари, вона вирішила повністю уникати в мережі тем, що стосуються особистого життя.

Так, цього разу Злато побувала на невеликій екскурсії і показала, як веселиться біля різних локацій. Не обійшлося без епічних позувань біля з різних ракурсів.

У бежевому топі і світлих спортивних штанях Огневич із задоволенням позувала перед об'єктивом і показала свою засмагу після відпустки: "Будь же, як вітер. І не дбай ти про квиток " - коротко підписала свою добірку кадрів співачка.

Також в Instagram вона вирішила розповісти про свої пригоди. На одному з фото зірка засвітилася з двома молодими африканцями.

За словами співачки, політ обійдеться приблизно в 900 доларів, а ось ціна проживання залежить від бюджету. Можна вкластися приблизно в 800 доларів за 10 ночей.

Співачка зазначила, що в питанні малярії покладалася на удачу. Вона порадила туристам не приймати ліки від малярії з метою профілактики.

Нагадавши, Злата Огневич одягла перуку і кардинально змінила образ.

Як повідомляла Politeka, "холостячка" Огневич засвітилася від щастя в оточенні африканських красенів.

Також Politeka писала, що "холостячка" Огневич в нескромному образі висловилася про минуле.