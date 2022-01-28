У мережі оприлюднили світлину відомої голлівудської акторки та режисерки Анджеліни Джолі, яку вона зробила з фанатами на вулиці.

Як повідомляє Politeka.net, на своїй офіційній сторінці в Instagram, яку вона завела зовсім недавно, 46-річна популярна голлівудська акторка, фотомодель та режисерка Анджеліна Джолі рідко ділиться новими світлинами та відео, натомість нові фото часто зявляються на фан-акаунтах Джолі.

Так, цього разу на одному з них опублікували два фото американської акторки з фанатами. На першому Джолі робила селфі та мило посміхнулася у камеру. У неї був легкий макіяж та злегка розпущене волосся.

На другій світлині Анджеліну, яка фотографувала себе, зняли збоку.

"Гарна", "Красива🙌👏🔥😮", "🙌🙌🙌🙌👏👏👏👏Дуже гарно", "Божественна посмішка і красива жінка", "Супер фото 😉👌👌", "Анджеліна. Завжди така мила🙌❤️", "Ти мені подобаєшся❤️", "Шедевр у створенні власної ідентичності..", - написали шанувальники.

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