Як повідомляє Politeka.net, на своїй офіційній сторінці в Instagram, яку вона завела зовсім недавно, 46-річна популярна голлівудська акторка, фотомодель та режисерка Анджеліна Джолі рідко ділиться новими світлинами та відео, натомість нові фото часто зявляються на фан-акаунтах Джолі.
Так, цього разу на одному з них опублікували два фото американської акторки з фанатами. На першому Джолі робила селфі та мило посміхнулася у камеру. У неї був легкий макіяж та злегка розпущене волосся.
На другій світлині Анджеліну, яка фотографувала себе, зняли збоку.
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"Гарна", "Красива🙌👏🔥😮", "🙌🙌🙌🙌👏👏👏👏Дуже гарно", "Божественна посмішка і красива жінка", "Супер фото 😉👌👌", "Анджеліна. Завжди така мила🙌❤️", "Ти мені подобаєшся❤️", "Шедевр у створенні власної ідентичності..", - написали шанувальники.
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