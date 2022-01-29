18-річна дочка Олени Кравець з "Квартал 95" Маша, яка вже три роки живе окремо від батьків, показала, як підросла сестра Катя, якій вже п'ять рочків.

Як пише Politeka.net, 18-річна Маша Кравець - дочка Олени Кравець, зірки "Квартал 95". Дівчина вже три роки окремо живе від батьків, адже після народження в 16-му році двійнят Котити і Іван, яким зараз по 5 років, в будинку стало мало місця і тому батьки запропонували знімати квартиру з подружкою. Маша більше 10 років займається танцями, а нещодавно почала активно розвивати свій аккаунт в Instagram, де раніше не дуже багато публікацій можна було побачити від дочки Кравець.

А цього разу Маша опублікувала відео, на якому знімала Катю, яка щось дивилася в планшеті. Малятко була в білій сукні і стильних рожевих окулярах і захоплююче працювала з гаджетом.

Маша прибрала звук у відео і поставила рожеве сердечко із зірочками на відео.

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