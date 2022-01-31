Як передає Politeka.net, Вікторія Булітко є зіркою "Дизель шоу". На своїй сторінці в Instagram актриса опублікувала нове відео. На кадрах Булітко з червоною помадою і довгим волоссям влаштувала танці перед камерою. Артистка тримає в руці мандарин і кидає його перед собою, поки рухається з боку в бік (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Варто відзначити, що на Булітко коротке плаття з квітковим принтом, яке показує її ідеальну фігуру.

Шанувальники артистки залишили їй безліч коментарів під публікацією: "Чарівна Вікторія", "Уххх", "Красуня", "Найкраща", "Ви дуже красива", "Вікуся, не пустуй", "Юездоганна красуня", "Вікторія, ти супер красуня", "Вау, ластівка", "Танцівниця", "Красуня", "Приголомшлива пластика".

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