Дружина хореографа і танцюриста Влада Ями, який судить проект "Танці з зірками", Лілія показала, в якому номері сім'я буде жити на розкішному відпочинку в Майамі.

Як пише Politeka.net, Влад Яма став успішним українським танцюристом і хореографом. Зірка заявив про себе на всю Україну в 2006 році, коли на перших "Танцях з зірками" танцював з Нательей Могилевської. Після цього артист знімався в багатьох шоу, а зараз судить проект, з якого стартувала його кар'єра на телебаченні. У Влада є дружина Лілія і син Леон. Дружина вирішила показати в Instagram, в якому номері сім'я оселилася на відпочинку в Майамі.

На відео Лілія у них в апартаментах є кухня, їдальня, передпокій, гардеробна, спальня і санвузол.



"Наше житло на найближчі кілька днів", - написала в сторіс Лілія.

Також дружина Влада показала сина Леона, який лежав на ліжку, поки вона знімала розкішні апартаменти.

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