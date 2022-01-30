Як пише Politeka.net, Влад Яма став успішним українським танцюристом і хореографом. Зірка заявив про себе на всю Україну в 2006 році, коли на перших "Танцях з зірками" танцював з Нательей Могилевської. Після цього артист знімався в багатьох шоу, а зараз судить проект, з якого стартувала його кар'єра на телебаченні. У Влада є дружина Лілія і син Леон. Дружина вирішила показати в Instagram, в якому номері сім'я оселилася на відпочинку в Майамі.

На відео Лілія у них в апартаментах є кухня, їдальня, передпокій, гардеробна, спальня і санвузол.

"Наше житло на найближчі кілька днів", - написала в сторіс Лілія.

Також дружина Влада показала сина Леона, який лежав на ліжку, поки вона знімала розкішні апартаменти.

Популярні новини зараз

Ані Лорак в компанії бритоголового красеня змусила Лазарєва ревнувати: "Кароліна, я..."

Сморигін з "Дизель шоу" покинув Україну з сім'єю, фото: "Жирують!"

Дружина Сасанчина з "Голосу країни" після серйозного конфлікту показала, що сталося в їхній родині: відео

Анджеліна Джолі на селфі з шанувальниками показала своє справжнє обличчя: ніякої фоторетуші

3-річна Ліза загубилася під Києвом, шукають батьків: "Можливо, хтось впізнає"
Показати ще

Нагадаємо, Яма з "Танців з зірками" засвітив дружину з помітним "животиком" на пляжі

А ще Politeka писала, що дружина Влада Ями засвітила їх величезний лайнер і чоловіка з новою зовнішністю

Також Politeka повідомляла, що Влад Яма в майці показав своє тренування, вразивши підкачаною фігурою