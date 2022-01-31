Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після 10 років роботи в групі "Время и Стекло" почала сольну кар'єру, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка виклала в сторіс кумедний кадр із закулісся "Голосу країни", де вона сидить у кріслі зіркового тренера.

На фотографії Надя зображена на сцені, вона встала на коліна і кокетливо склала руки, як ніби зображує милого зайчика. Перед камерою зірка з'явилася у білій міні-сукні хитромудрого фасону, яка підкреслила її витончені форми. Волосся красуні розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі яскравий макіяж і сяюча посмішка. Навколо співачки зібрався натовп її шанувальників з офіційного фан-клубу.

"Не можу поки що показати свою команду, але зате можу показати мій улюблений dodo_ofk. Дякую за підтримку. Ви моя сила", - підписала сторіс Дорофєєва.

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