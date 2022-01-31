Ведучий шоу" Маска " Володимир Остапчук показав, як проводить час у Торонто, Канада, де раніше жив кілька років, поділившись новими кадрами.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - популярний телеведучий з України, який з 2017 по 2019 жив у Канаді. Знаменитість запросили в минулому році був ведучим шоу "Маска" і "Співають всі". Зірка опублікував нове відео в Instagram, вразивши своєю англійською.

На відео Володимир перебував у Торонто, Канада. Зірка розмовляв англійською, записуючи себе на телефон.

"І знову про погоду на Торонтонщині", - написав Остапчук.

Фанати подивилися ролик більше 12 тисяч разів і написали коментарі:

"Вова, де ти вчив англійську, Відкрий таємницю?", "Щось субтитри не працюють", "по акуратніше з погодою, дивись не Прокинься завтра знову в цей же день", "заздрю такому англійському", "той випадок, коли переглядаєш відео по кілька разів і просто кайфуєш, вимога, голос, інтонація – браво".

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