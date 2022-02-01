Як передає Politeka.net, зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко, яка зіграла Ольгу Миколаївну в серіалі» татусі", розповіла, що раніше була чимось схожа на свою героїню.

Зірка зізналася, що схожий стиль у неї був в 11 класі.

"У той час я була абсолютно іншою Вікою Булітко. Тому що у тієї Вікі була зачіска від Ольги Миколаївни-каре з чолочкою темного кольору. І я дуже яскраво фарбувалася! Це мене зараз зайвий раз не змусиш нафарбуватися, а в той час у мене були яскраві губи, яскраві очі. Я носила коротку спідницю і високі підбори, які зараз теж зайвий раз мене не змусиш надіти», - розповіла артистка.

І приблизно в такому образі Вікторія Булітко пішла на своє перше усвідомлене побачення. Це сталося, коли вона вчилася в 11 класі і ходила на підготовчі курси в машинобудівний інститут (куди збиралася вступати паралельно з театральним).

"Я збиралася на це побачення з думками, що запросив мене той, хто більше мені сподобався. Але виявилося, що чекав мене інший хлопець! Звичайно, я йому нічого не сказала і ми потім ще деякий час навіть зустрічалися», - поділилася актриса.

Нагадаємо, зірка "Дизель шоу" Булітко влаштувала танці в міні-сукні: "Не пустуй"

Як повідомляла Politeka, Булітко з "Дизель шоу" з незвичайною зачіскою спантеличила питанням

Також Politeka писала, що Булітко з "Дизель шоу" в хустці і окулярах здивувала незвичним чином: "розірвало душу..."