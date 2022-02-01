Як передає Politeka.net, зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко, яка зіграла Ольгу Миколаївну в серіалі» татусі", розповіла, що раніше була чимось схожа на свою героїню.
Зірка зізналася, що схожий стиль у неї був в 11 класі.
"У той час я була абсолютно іншою Вікою Булітко. Тому що у тієї Вікі була зачіска від Ольги Миколаївни-каре з чолочкою темного кольору. І я дуже яскраво фарбувалася! Це мене зараз зайвий раз не змусиш нафарбуватися, а в той час у мене були яскраві губи, яскраві очі. Я носила коротку спідницю і високі підбори, які зараз теж зайвий раз мене не змусиш надіти», - розповіла артистка.
І приблизно в такому образі Вікторія Булітко пішла на своє перше усвідомлене побачення. Це сталося, коли вона вчилася в 11 класі і ходила на підготовчі курси в машинобудівний інститут (куди збиралася вступати паралельно з театральним).
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"Я збиралася на це побачення з думками, що запросив мене той, хто більше мені сподобався. Але виявилося, що чекав мене інший хлопець! Звичайно, я йому нічого не сказала і ми потім ще деякий час навіть зустрічалися», - поділилася актриса.
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