Оля Полякова показала, як тепер проходить її ранок після поповнення в родині.

Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є популярною українською виконавицею, яка також віднедавна бере участь у зйомках пісенного шоу в якості однієї з суддів. Незважаючи на зайнятість, артистці подобається проводити час вдома, готувати смаколики і бути з дітьми.

Також Полякова вчора розповіла про поповнення в родині. Тепер у них є по мимо звичайних улюбленців, ще й квакша незвичайного забарвлення, яку тільки привезли. Причому виконавиці тепер доводиться стежити ще й за цим.

Для своєї молодшої дочки і була спеціально привезена квакша, адже дівчинка захоплюється екзотичними вихованцями. З ранку Полякова показала незвичний образ - в майці із зображенням Макса Барських вона розповіла про свій ранок:

"Ну що? Жабу погодувала, готова" - з гумором підмітила співачка.

Також на дачі Полякова не раз показувала котів і собак, за якими вони доглядають.

"Дорогі мої, у нас новий мешканець. Це Квакша, ось у неї тут Мушка повзає. Зараз я покажу вам, як вона її їсть. Вона зовсім Малятко, поки ще в коробці, тільки приїхала, але незабаром ми зробимо їй болотце.

Це Аліса моя ось таким захоплюється. Ящірка у нас вже є, тепер у нас є ще й Квакша. Ось так " - розповідає Ольга в Instagram з ранку.

Ми писали також, що нещодавно стартував черговий сезон вокального шоу Голос країни, в якому також візьме участь і Оля Полякова. Завадюк також розповів, що на шоу Полякова розкрилася з нового боку.

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