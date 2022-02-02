Тіна Кароль віднедавна почала показувати не тільки постановочні кадри, зроблені під час модних фотосесій для Instagram, пише Politeka.net. Артистка також почала вперше показувати прості будні і кадри з прогулянок, відпочинку і подорожей.

В цей раз Кароль представила цілий ряд фото з відпочинку в Лондоні, куди традиційно відлітала разом з сином. Її син Веніамін вже давно навчається в Лондоні і проводить там весь час за винятком канікул.

"Співай, читай, мрій, в суєті буднів знайдіть час для себе" - пише Кароль під кадрами.

У мережі відповіли:

"Шалено подобаються такі life пости, ми дуже чекали!❤ ️ 🔥 ; Перше фото топ!; ці живі пости-найкраще, що сталося з Instagram 🤍; Аж пищати почала від лайфа в профілі💔; вааау!! які гарні кадри💞 📽; живі пости це щось з чимось🥺 🤍; черговий живий Пост Тіна ГРИГОРІВНА ви нас балуєте😏; співай, читай, мрій, а головне кушоц не забувай 😂; хочеться, щоб ці флешбеки не закінчувалися 😭; як же довго ми чекали такі пости, life завжди в сердечку ❤️».

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Відзначимо, в шоу гравцям належить дізнатися приховані таланти людей, а допомагати їм у цьому будуть популярні зірки. Суперздатності учасників буде вгадувати і Тіна Кароль. Раніше Тіна припинила участь в" Голосі країни", на її заміну прийшла Оля Полякова, здивувавши мережу.

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