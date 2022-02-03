Відома актриса і телеведуча Ольга Сумська виправдалася за свою участь у фільмі "Любов і блогери".

Як передає Politeka.net, Ольга Сумська є відомою актрисою і телеведучою. Як відомо, нещодавно вона взяла участь у зйомках "дітища" Володимира Остапчука - "любов і блогери".

Цього разу в шоу "Неймовірна правда про зірок" актрисі згадали, як вона три роки тому сказала, що в кіно настає час "фастфуду" і кожен повинен бути на своєму місці. Однак зараз Сумський знялася в одному кіно з блогерами.

"Де мої друзі блогери? Цього разу це зовсім інше кіно. Тому що ці люди - самі блогери, їм не потрібно було нічого грати", - виправдалася Ольга Сумська.

Нагадаємо, що у фільмі "Любов і блогери" знімалися також Володимир Остапчук, його дружина Христина Гірник, блогери Анна Трінчер, Богдан Шелудяк та інші. Українську комедію вже можна подивитися в кінотеатрах.

Також, нещодавно Ольга Сумська замахнулася на роль, яку раніше виконувала Людмила Гурченко. Це роль спокусниці у фільмі"Любов і голуби".

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