Як передає Politeka.net, Надя Дорофєєва вирішила розповісти про незручну залежність, яка тільки витрачає її час і робить будні менш продуктивними. Цього разу дівчина супроводила свій пост атмосферним кадром.
"нова залежність-свайпать? Пам'ятаєте мій пост про те, що я поставила собі обмеження на інсту? Так от...вчора вперше мені вдалося не перевищити ліміт!!!) Звичайно, все залежить від того, наскільки забитий день, але раз так 20 за день я ловила себе на думці, що я тупо несвідомо відкриваю інсту і серфлю всіх і вся, навіть особливо не вдивляючись в фотки і не читаючи пости 😏 тобто я роблю це автоматично і не залучено. По суті, мені тупо подобається водити пальчиком вниз і вгору по екрану 😂
Це явно залежність, хлопці!) Ну, тобто моя залежність-це не пити і не курити, а свайпать?) Хм, цікаво, подумала я, зате немає шкоди здоров'ю ... здавалося б)) але є один великий мінус – час. Як же багато часу і уваги бере на себе один палець на руці 😂 ні, ну не охренел цей палець?)» - висловитися Надя.
У мережі пост підтримали і колеги зірки, і знайомі. У тому числі і дочка Олени Кравець, екс-дружина Потапа Ірина та багато інших.
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"Надя, а коли прем'єра пісні?❤ ️ ; Якщо по чесноку то з кожним таке б було якби він собі поставив ліміт))); цілий день сьогодні ходжу і наспівую твій сніппет. Як так?😢 але дуже чекаємо, це вогонь♥️❤; така ж тема і з тіктоком, зайдеш і вийти нереально, часу йде купа, а по суті - в нікуди...😅 ; Якщо зізнається чесно то я теж його переважала (; Ой, У мене ліміт 50 хвилин. Ситуація така ж».
Нещодавно Дорофєєва заявила, що незабаром вийде її новий трек під назвою "raznotsvetnaya", який для неї багато значить. На своїй сторінці в Instagram Дорофєєва опублікувала нові сторіз. На кадрах співачка крутиться в незвичайному чорному вбранні під уривок нової пісні.
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