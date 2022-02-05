Співачка і блогерка Анна Трінчер, яка нещодавно зважилася на операцію, показала, яку влаштувала фотосесію в Єгипті, вразивши кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Анна Трінчер нещодавно зробила операцію по збільшенню бюста. Тепер у зірки третій розмір і вона вирушила на відпочинок до Єгипту. На новому відео в Instagram блогерка показала, як проходила фотосесія.

На відео Анна була в сукні з розрізом і відкритою спиною. Зірка показала зйомки на декількох локаціях, вражаючи видом.

"Начебто дивишся-такі красиві кадри, так все летить, так все легко…

А за цим:

підйом о 5:30

неймовірний вітер на локації, що аж фотограф офігів... здувало все: тапки, мене, мене з сукнею (до речі, воно виступало, як парашут)

божевільний холод, а я в сукні

через вітер, я зазнала побиття піску, який максимум тільки в моє нижнє місце не зміг залізти

і ходити по коралах, це теж, знаєте, не задоволення!",- написала Анна.

Фанати подивилися відео десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Шалено заворожує і дуже красиво", "це дуже круто, у мене мурашки по тілу від того як це красиво", "Нереально красиво, кожна секунда відео просякнута такою ж нереальною атмосферою", "все дуже шикарно. І якщо ви це все терпіли, значить вважали, що воно коштувало результату))))",

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