Як пише Politeka.net, Анна Трінчер нещодавно зробила операцію по збільшенню бюста. Тепер у зірки третій розмір і вона вирушила на відпочинок до Єгипту. На новому відео в Instagram блогерка показала, як проходила фотосесія.
На відео Анна була в сукні з розрізом і відкритою спиною. Зірка показала зйомки на декількох локаціях, вражаючи видом.
"Начебто дивишся-такі красиві кадри, так все летить, так все легко…
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підйом о 5:30
неймовірний вітер на локації, що аж фотограф офігів... здувало все: тапки, мене, мене з сукнею (до речі, воно виступало, як парашут)
божевільний холод, а я в сукні
через вітер, я зазнала побиття піску, який максимум тільки в моє нижнє місце не зміг залізти
і ходити по коралах, це теж, знаєте, не задоволення!",- написала Анна.
Фанати подивилися відео десятки тисяч разів і написали коментарі:
"Шалено заворожує і дуже красиво", "це дуже круто, у мене мурашки по тілу від того як це красиво", "Нереально красиво, кожна секунда відео просякнута такою ж нереальною атмосферою", "все дуже шикарно. І якщо ви це все терпіли, значить вважали, що воно коштувало результату))))",
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