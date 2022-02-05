Як пише Politeka.net, шоумен зі своєю дружиною Христиною відвідав Український тиждень моди. Вони обидва поділилися знімками з заходу у себе в Instagram.

Так, Христина Решетник опублікувала фото, на якому чоловік мило приобнімает її і цілує в верхівку.

"Любов і мода", - підписала свій пост Христина.

У свою чергу, сам ведучий показав, кого вони з дружиною зустріли на заході. На спільному фото вони позували з головною героїнею другого сезону "Холостячки" Златою Огневич. Співачка була одягнена в ефектну сукню ніжно-блакитного кольору.

У підписі до знімка Решетник несподівано вирішив нагадати українцям про те, що навіть після "Холостячки" серце Огневич залишилося вільним, адже вона швидко розлучилася з переможцем проекту Андрієм Задворним.

"Красуні і бородань. Я і Fashion-слова антоніми:))) А ось моя дружина знає про моду все і навіть більше. Чоловіки, по секрету-Злата досі Холостячка" ,- написав ведучий.

Сама Огневич відповіла на його слова сміється смайликом.

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник показав, як на самоті кайфує у свій вихідний.

Як повідомляла Politeka, новий "Холостяк" змусив Решетника працювати майже цілодобово.

Також Politeka писала, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника засвітилася в обіймах чоловіка на відпочинку.