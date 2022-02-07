Українці засумнівалися в неупередженості тренерів проекту «Голос країни» після того, як всі четверо знаменитостей одноголосно підтримали дочку Костянтина Меладзе.

Як пише Politeka.net, своєю реакцією глядачі поділилися на сторінці проекту в Instagram. У 12-му сезоні проекту засвітилася 17-річна Лія Меладзе, яка заявила, що мріє виступати на сцені і вразити свого зоряного батька.

Під час сліпих прослуховувань дівчина виконала пісню Hallelujah, вразивши Святослава Вакарчука, Надю Дорофєєву, Олю Полякову і Потап настільки, що всі четверо тренерів натиснули червоні кнопки і повернулися до виконавиці.

І хоча за правилами тренери не могли знати особу учасника за своєю спиною, багато українців в мережі вважають, що все було підлаштовано, а Лії підіграли через її походження.

"Дурниці, вибачте. Хоча б вимова можна було не таке дерев'яне", "мені здається, слабенько, але чуттєво", "вже почали рекламну компанію. Незліченну кількість разів повторили де тільки можна, що вона дочка Костянтина Меладзе. Це дискримінація по відношенню до інших учасників", "дуже награно поводилися судді... Вибачте, але актори з них ніякі", "талановита дівчинка, дуже сподобалося", "мені все сподобалося, не побачив ніякої награності", - пишуть люди.

Нагадаємо, дочка Меладзе не стримала сліз на "Голосі країни" з Вакарчуком і Поляковою.

Як повідомляла Politeka, українці назвали свого фаворита в новому сезоні"Голосу країни".

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