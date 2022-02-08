Блогер і переможниця одного з сезонів шоу "Холостяка" Анна Богдан здивувала несподіваним кадром.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська блогерка, мандрівниця і кохана "Холостяка" Михайла Заливако Анна Богдан, поділилася цікавим знімком в Instagram.

Нещодавно Анна Богдан розповіла, що вони з коханим захворіли. При цьому її тест на ковід був негативним, а ось у Михайла – позитивним. Зараз пара разом знаходиться вдома, борючись з недугою.

У нових сторіс Анна Богдан показала фото, зроблене в спальні. Вона була відображена в яскравій футболці і білизні, а Михайло позував в шортах і футболці, якою він вирішив закрити обличчя, оголивши при цьому живіт. Цікаво, що вид «Холостяка» відрізняється від його інстаграмних фото, від кубиків преса немає і сліду.

Раньше Михайло Заливако розповідав, що свій ранок починає з тренування. До того ж після завершення шоу "Холостяк" компанію йому нерідко складає Анна Богдан.

Нагадаємо, переможницю "Холостяка" Ганну Богдан і Заливако підкосили проблеми зі здоров'ям: "стає гірше"

Як повідомляла Politeka, Анна Богдан страждає від наслідків коронавірусу: "дуже часто стала..."

Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Ганна Богдан поділилася тривожними кадрами: що сталося