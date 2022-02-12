Цікаве фото з українською співачкою Тіною Кароль сколихнуло Мережу - артистка позувала з красенем-брюнетом, з яким знайома вже дуже давно.

Так, на одній з фан-сторінок 37-річної Кароль у Instagram опублікували кадр, на якому співачка постала разом зі своїм PR-менеджером Павлом Орловим, передає Рoliteka.net.

Тіна поклала голову колезі на плече, ніжно торкнувшись рукою. Обидва поглянули в камеру, посміхнувшись куточками губ.

Шанувальники кинулися обговорювати. Особливо переполошилися ті, хто все ще вірить в роман Кароль з молдавським співаком Даном Баланом.

"Красені💞💞💞"; "Я не зрозуміла це хто? А де Дан Балан?"; "Відмінна пара. Багато років разом. Почуття перевірені роками"; "Дан набагато краще"; "Не кажіть дурниць. Паша одружений. Вони дуже давно працюють з Тіною, ще з тих часів, коли був живий Женя. Паша Тіні як брат. А про Балана думайте як хочете", - пишуть в Мережі.

Відзначимо, з Орловим Кароль співпрацює ще з самого початку своєї кар'єри. Після смерті її чоловіка Євгена Огіра в 2013 році їм з Пашею частенько приписували роман, який, втім, жодного разу не підтвердився.

Що стосується Балана, то чутки про їх романтичний зв'язок з'явилися кілька років тому, коли вони обидва були тренерами в шоу "Голос країни". Незважаючи на те, що Дан нещодавно заявив, що вони з Тіною тільки друзі, багато хто все ще вірять в їх бурхливу пристрасть.

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