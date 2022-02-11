Джолі в елегантному пальто прогулялася разом з дочкою після прес-конференції, яку нещодавно відвідала.

Як повідомляє Politeka.net, популярна голлівудська актриса Анджеліна Джолі нещодавно вирушила на важливу прес-конференцію, взявши з собою в подорож дочку Захару. Зазвичай зірка рідко показується на публіці, тому нові знімки стали приводом для хвилювання в Instagram.

Так, Анджеліна Джолі разом з дочкою Захарою вчора відвідала Капітолій. Там зірка виступила на прес-конференції

Про прес-конференцію Джолі також написала у себе в Instagram, подякувавши своїй дочці за те, що вона була поруч в такий хвилюючий момент.

"Щось нове📸 Анджеліна і Захара прибувають в аеропорт, щоб покинути Вашингтон після великої прес-конференції. Без сумніву, будь то в кіно або в своїй боротьбі за допомогу іншим, ця жінка не зупиняється. Вона чудова. 😍👏. @angelinafansjolie " - сказано в підписі.

До цього на прем'єрі супергеройського фільму вирішила здивувати нарядом і макіяжем, а також довгими нарощеними локонами. Причому це був один з досить рідкісних виходів у світ від Джолі разом зі своїми дітьми.

У темно-зеленій сукні з "брудним" подтоном артистка пройшлася по червоній доріжці і впевнено показала себе після довгих місяців мовчання, причому встигла Джолі зробити пам'ятні фото з фанатами і з радістю робила селфі.

Нагадавши, Анджеліна Джолі на селфі з шанувальниками показала своє справжнє обличчя: ніякої фоторетуші.

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