Злата вирішила згадати про момент з минулого, який зробив відбиток в її душі через важливість події.

Як передає Politeka.net, Злата Огневич останнім часом все частіше ділиться розповідями про себе і своє минуле, в тому числі і раннє дитинство. Після чергового заходу, цього разу артистка вирішила також згадати про своє перше в житті інтерв'ю.

«У 10 років я потрапила на радіо 📻 на перше у своєму житті інтерв'ю! Це було в Сімферополі, в період вокальних конкурсів. Питання були круті і настільки серйозні, що мій мозок 🧠 буквально закипав від них )) але ось одне з питань я пам'ятаю досі. Ведучий запитав: "співати, щоб жити, або жити, щоб співати?"Над відповіддю я навіть і не замислювалася 🤍 як ви думаєте, що я відповіла тоді ведучому? 🙌🏾» - висловитися Злато під новим постом зі стильними кадрами.

Шанувальники почали міркувати:

"Як же красиво❤; жити, щоб співати!😍 ; Ви така красива!🔥; Шикарний �🔥�.Most precious thing on Earth🙂; Areal lady ❤️; Дякую за вчорашній вечір! Ви Шикарна!❤ ️ ; Чудова😍; Злата твоя посмішка сяє як тисячі планет і зірок❤️🔥; як завжди не ймовірна😍; для вас співати і значить жити".

Раніше ми писали, нещодавно Злата зустрілася з Катею Осадчою у рамках зйомок шоу про світське життя,

Раніше повідомлялося, екс - "холостячка" Огневич в червоному міні поділилася корисною порадою для модниць: "саме так все і працює"

Politeka розповідала, екс - "Холостячка" Злата Огневич зважилася розкрити свій секрет: "довго ховала від вас"

Також, "Холостячка" Огневич після зажору показала, як відновлює фігуру: "Видно, що Діма навчив..."