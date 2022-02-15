Так, на одній з фан-сторінок 37-річної Кароль у Instagram опублікували архівні кадри, на яких співачка постала в ніжно-рожевій сукні-ночнушці з ліфом, прикрашеним білою вишивкою, передає Politeka.net. Вона ідеально сиділа на стрункій фігурі, підкреслюючи всі її достоїнства.
Тіна позувала в цьому вбранні на вулиці, стоячи на дерев'яному мосту. Знаменитість сперлася на конструкцію, кокетливо задерши ніжку. Примітно, що вона була босоніж.
"Доброго ранку 🥰 Посміхаємося назустріч новому дню щастям", - підписав знімки автор поста.
Користувачі засипали Кароль компліментами:
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"Це що, комбінації така, нижня білизна, так собі, нічого"
"Красуня 💋🌟"
"Тіна супер❤️🔥👏"
"Сонечко наше 😘"
"Присниться така... прокидатися не захочеш... А якщо закохався в неї, то все. Пиши пропало... Як лавиною снігу засипає і рятуватися з неї вже сил не буде...😍😍"
Раніше Тіна Кароль розповідала, що в повсякденному житті любить комфорт і що їй близький піжамний стиль. Вона може навіть носити чоловічі речі.
"У мене є речі, з якими пов'язані певні події, і це вже не просто кофта або піджак", - ділилася зірка.
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