Українська співачка Тіна Кароль, яка віддає перевагу класиці і комфорту в одязі, викликала захват несподіваним образом - заради фотосесії зірка вибрала приталену сукню на тонких лямках.

Так, на одній з фан-сторінок 37-річної Кароль у Instagram опублікували архівні кадри, на яких співачка постала в ніжно-рожевій сукні-ночнушці з ліфом, прикрашеним білою вишивкою, передає Politeka.net. Вона ідеально сиділа на стрункій фігурі, підкреслюючи всі її достоїнства.

Тіна позувала в цьому вбранні на вулиці, стоячи на дерев'яному мосту. Знаменитість сперлася на конструкцію, кокетливо задерши ніжку. Примітно, що вона була босоніж.

"Доброго ранку 🥰 Посміхаємося назустріч новому дню щастям", - підписав знімки автор поста.

Користувачі засипали Кароль компліментами:

"Це що, комбінації така, нижня білизна, так собі, нічого"

"Красуня 💋🌟"

"Тіна супер❤️🔥👏"

"Сонечко наше 😘"

"Присниться така... прокидатися не захочеш... А якщо закохався в неї, то все. Пиши пропало... Як лавиною снігу засипає і рятуватися з неї вже сил не буде...😍😍"

Раніше Тіна Кароль розповідала, що в повсякденному житті любить комфорт і що їй близький піжамний стиль. Вона може навіть носити чоловічі речі.

"У мене є речі, з якими пов'язані певні події, і це вже не просто кофта або піджак", - ділилася зірка.

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