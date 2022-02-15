Як повідомляє Politeka.net, на сторінці проекту "Дизель шоу"в Instagram опублікували фрагмент одного з номерів, в якому зіграв Єгор Крутоголов, Яна Глущенко і Євген Сморигін. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)
"Кажуть, Сучасні звукорежисери з будь-якої блондинки зроблять співачку. Хоч на Євробачення, хоч в сауну😏 але чи здолає керівник студії звукозапису Євген - "матеріал" на ім'я Леля? Особливо під дулом пістолета конкретного спонсора - дивіться в номері, де прекрасно все. І, перш за все, фактура вокалістки», - йдеться в повідомленні на сторінці "Дизель студіо".
Євген Сморигін зіграв працівника студії звукозапису, який навіть не відразу зрозумів, що відбувається, коли почув спів Лелі.
"Ви що двері не закрили?"- запитав він.
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"Ні, це з Лелі", - відповів Єгор Крутоголов в образі спонсора співачки.
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