17 лютого на позачерговому засіданні Організаційного комітету Національного відбору було визначено, хто має представляти Україну на Євробаченні-2022.

Оргкомітет ухвалив рішення звернутися до гурту Kalush Orchestra з пропозицією представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022 у Турині. Про це повідомляє фан-сторінка «Євробачення в телеграм-каналі.

Нагадаємо, на передодні Аліна Паш заявила, що знімає свою кандидатуру і не буде представляти Україну на Євробаченні.

Однак, згідно з офіційною заявою оргкомітету національного відбору, Аліна Паш не їде на Євробачення через подання нею недостовірної інформації про поїздку до анексованого Криму.

Зазначимо також, Kalush Orchestra після оголошення результатів нацвідбору звинуватили оргкомітет у фальсифікації і говорили, що звернуться до суду.

У Нацвідборі Alina Pash отримала 15 балів: 8 від суддів і 7 — від глядачів. Kalush Orchestra при цьому перемогли в глядацькому голосуванні, однак у загальному рейтингу стали другими.

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