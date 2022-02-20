Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Злата Мітчелл опублікувала серію фото і відео про те, як святкувала свій день народження з друзями. Іменини дівчини випали на четвер, тому святкову вечірку вона перенесла на вихідні.
Злата зазначила, що дуже рада нарешті відзначити свій день народження з кращими друзями. Для свята вона вибрала ефектне червоне міні, підкресливши свою фігурку. Образ доповнили босоніжки в колір вбрання.
Відзначимо, що Злата Мітчелл на даний момент живе і навчається в США. Дівчина проживає в школі-інтернаті, що, за її словами, вимагає від неї відмови від «волелюбного» життя. Додамо, що раніше Злата багато займалася танцями і публікувала в Мережі свої виступи.
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Як відомо, Злату Ольга Фреймут народила від британця Ніла. З батьком дівчинки телеведуча розійшлася, тому ростила її одна. Пізніше, у шлюбі з Володимиром Локотком, у Фреймут народилося ще двоє дітей.
Нагадаємо, що Злата Мітчелл потрапила в неприємності за кордоном, що сталося: "це треш...".
Як повідомляла Politeka, Злата Мітчелл розповіла, через що пройшла: "я живу в школі-інтернаті".
Також Politeka писала, що Злата Мітчелл спантеличила виглядом в червоній сукні зі значним вирізом: фото.